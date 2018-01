Este fato de banho foi feito a pensar 'naquela altura do mês'

A marca australiana Modibodi criou uma linha de fatos de banho pensada especialmente nas mulheres menstruadas que procuram uma alternativa aos pensos e aos tampões.

De acordo com a informação disponibilizada pela marca, o tecido do fatod e banho oferece uma secagem rápida e é impermeável e à prova de bactérias.

“Na Modibodi, damos as boas-vindas ao período e às perdas de urina, porque tratamos do assunto por si. Com apenas 3 milímetros de espessura, é difícil acreditar que esta tecnologia possa reter 20 mililitros ou o equivalente a dois tampões”, lê-seno site da marca.