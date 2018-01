Djokovic eliminado do Open da Austrália nos oitavos de final

Tenista sérvio despede-se do primeiro Grand Slam da temporada

O tenista sérvio Novak Djokovic foi eliminado, esta segunda-feira, nos oitavos de final do Open da Austrália em ténis, ao perder com o sul-coreano Hyeon Chung, 59.º do ranking mundial.

O sérvio, 14.º da hierarquia mundial, perdeu por 7-6 (7-4), 7-5 e 7-6 (7-3), num encontro que durou três horas e 22 minutos.

Djokovic despede-se do primeiro Grand Slam da temporada, torneio que, de resto, já venceu por seis vezes.

Chung, que nunca havia passado da segunda ronda de um Grand Slam, irá agora, nos 'quartos', medir forças com o norte-americano Tennys Sandgren, 97.º do mundo, que eliminou o austríaco Dominic Thiem, quinto do ranking ATP.