Homem faz viagem a pé entre Turquia e Portugal para curar depressão

O norte-americano Chris Lemanski lutou há vários anos contra uma depressão e caminhar sempre o ajudou a superar os momentos menos bons. Desta vez, decidiu levar esta ideia ao extremo: caminho desde a Turquia até Portugal. A viagem, com mais de 9500 quilómetro, começou em abril de 2016 e terminou em setembro de 2017 – todo o percurso foi documentado no seu blogue.

Usando apenas algumas poupanças, donativos que foi recebendo através da Internet e dinheiro que angariou a tocar ukelele nas ruas, Chris conseguiu terminar esta viagem de 18 meses pela Europa.

Foram vários os desafios que teve de superar, como aprender a andar em autoestradas e ignorar as dores nos pés. A partir do momento em que os obstáculos físicos foram superados, surgiram as barreiras psicológicas: “Confortava-me pensar ‘o pior que pode acontecer é ser morto num acidente qualquer, mas se isso acontecer não tenho nada para me preocupar, estou morto", contou ao site Lonely Planet.

Durante a viagem, Chris passou fome, teve momentos em que pensou em desistir devido ao cansaço e até teve vontade de voltar a fumar, mas, no final, tudo valeu a pena: o norte-amerciano garante que esta viagem o ajudou a vencer a depressão. "O medo do desconhecido não deve impedir ninguém de dar o primeiro passo. Há que estar preparado para o pior e admitir que, por vezes, vamos odiar a viagem. Até te vais odiar por teres escolhido fazer isto, mas tudo desaparece e fica 10 quilómetros atrás de ti. Viajar sozinho a caminhar é como ler um livro com muita atenção. Mas os pormenores e lições que retiras ficam mesmo contigo para sempre".