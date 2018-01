CP vai passar ‘multas’ por “excesso de lentidão”

A CP – Comboios de Portugal vai começar a passar ‘multas’ a automobilistas por “excesso de lentidão”. Sim, leu bem: “excesso de lentidão”.

Esta não é uma multa efetiva – funciona como uma “notificação” com a oferta de assinaturas mensais de comboio. O objetivo é que os condutores façam o teste e deixem de usar o carro para começarem a deslocar-se de comboio.

“Os radares serão instalados em zonas de trânsito intenso, enquanto uma equipa de promotores da CP emitirá as respectivas ‘multas por excesso de lentidão’", revela o comunicado da CP.

Estas notificações podem depois ser trocadas por um passe mensal – a promoção só é válida para novos aderentes. Os passes são válidos nos serviços de Intercidades, Regional e comboios urbanos da CP em Lisboa, Porto e Coimbra.

Veja aqui onde é que os ‘radares’ vão estar montados:

- 23 de janeiro, entre as 07h30 e as 10h30: Oeiras – Semáforo da Cruz Quebrada

- 25 de janeiro, entre as 07h30 e as 10h30: Porto – Rua das Fontaínhas com a Rua do Infante