Uma loja sem caixa registadora? A Amazon abriu a primeira | VÍDEO

Se achava que uma loja sem caixa registadora era coisa do futuro, desengane-se: a Amazon abriu a primeira. Chama-se Amazon Go e tudo funciona a partir do smartphone.

Só tem de descarregar a aplicação, escolher os produtos e registar o código de barras com o smartphone. O proceso de pagamento é feito online. Depois, é só sair da loja, sem enfrentar filas.

Na Amazon Go é possível encontrar produtos como saladas, sanduíches, bebidas, bolachas ou batatas fritas.

