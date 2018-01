Rakip oficializado no Crystal Palace da Premier League

O Crystal Palace anunciou hoje a contratação de Erdal Rakip, internacional sub-21 sueco que reforça os eagles até ao final da temporada por empréstimo do Benfica.

O médio era apontado como o possível substituto de Krovinovic no plantel das águias, após a confirmação do afastamento do croata até ao final da época devido à lesão contraída pelo ex-jogador do Rio Ave no jogo de sábado entre os encarnados e o Chaves.

"O Crystal Palace é um clube fantástico, com muita história, e que joga um futebol atrativo. Foi a melhor opção para continuar a evoluir na minha carreira neste momento", adiantou na primeira entrevista concedida como jogador dos eagles.