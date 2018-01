China. Homem apanhado a meter filha recém-nascida no caixote do lixo | Vídeo

Bebé foi abandonada no lixo poucas horas depois de ter nascido.

Um homem foi apanhado, através de câmaras de videovigilância existentes no local, a atirar a filha recém-nascida para o caixote do lixo. O incidente ocorreu na semana passada, em Xuanwei, na China, escreve o El País.

A bebé foi colocada no contentor do lixo poucas horas depois de ter nascido, e várias pessoas aperceberam-se da situação e acabaram por retirá-la de lá e chamaram as autoridades.

A mulher, já idosa, que encontrou a bebé disse que quando a retirou do caixote do lixo, que a recém-nascida tinha ainda o cordão umbilical. Mais tarde, os pais foram localizados, pela polícia, e quando foram confrontados com a situação afirmaram que a filha se encontrava muito doente e não iria conseguir sobreviver.

O homem explicou ainda que a namorada deu à luz no seu apartamento, sem a presença de qualquer médico, e que a criança começou a ficar com uma cor roxa, razão pela qual acreditavam que esta não sobreviveria.

Este vídeo muestra el momento en que un padre arroja a su hija recién nacida a un contenedor de basura. Una vez detenidos, él y su pareja explicaron que, como la veían muy mal, decidieron tirarla en vez de llevarla al hospital https://t.co/DlFAKz1btn — EL PAÍS (@el_pais) January 22, 2018