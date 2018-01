Marcelo não recebeu trabalhadoras da antiga Triumph

O sindicato que representa as trabalhadoras foi recebido pelos assessores do Presidente

Apesar do convite que Marcelo Rebelo de Sousa endereçou às trabalhadoras da antiga fábrica da Triumph, para conhecer melhor a situação, o Presidente não esteve esta segunda-feira no Palácio de Belém para as receber.

Três representantes do Sintevcc (CGTP-IN) dirigiram-se à residência oficial de Marcelo acompanhadas por um grupo de trabalhadoras que ficou em vigília do lado de fora. No entanto, as representantes do sindicato foram recebidas pelos assessores do Presidente, pois Marcelo estava ausente.

O grupo de trabalhadoras mantém a vigília junto ao palácio de Belém tendo como objetivo a intervenção do Chefe de Estado no processo de insolvência da empresa.