Gastão Elias afastado na primeira ronda em Rennes

O tenista português Gastão Elias, terceiro cabeça de série, foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda do challenger de Rennes, em França, ao perder com o francês Manuel Guinard, em dois sets. Elias, 113.º do mundo, foi derrotado pelo gaulês, 713.º da hierarquia mundial, por 6-1 e 6-4, num encontro que durou 55 minutos.

É a segunda derrota para Elias no mesmo número de encontros disputados esta temporada. Recorde-se que Gastão Elias havia sido eliminado na primeira ronda do qualifying para tentar aceder ao quadro principal do Open da Austrália.