Ronaldo quer um aumento, mas o presidente do Real diz que “não há dinheiro”

Em Espanha, o jornal AS escreve que Cristiano Ronaldo está insatisfeito com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e quer mesmo sair. Ronaldo quer um aumento salarial, mas o clube diz que não.

De acordo com os espanhóis, o presidente dos “merengues” diz que “não há dinheiro para um aumento”. Esta explicação não convence o craque português.

Florentino Pérez pode mesmo utilizar Cristiano Ronaldo como moeda de troca num possível negócio com o Paris Saint-Germain que poderá levar Neymar para Madrid.