PSD. Hugo Soares mantém-se como líder de bancada até fevereiro

Rui Rio, o novo presidente do PSD, vai manter o deputado Hugo Soares, o atual líder de bancada do partido, em funções.

Soares vai manter-se no cargo, mas só até ao Congresso do partido, refere, em comunicado, o PSD. Rio esclareceu que, enquanto não for formalmente presidente do Partido Social Democrata, a ““a atual direção da bancada se deve manter na plenitude das suas funções”.

O recém-eleito presidente do PSD esteve, esta segunda-feira, reunido com o deputado e, afirmou que quer manter, “a estabilidade e capacidade de intervenção do grupo parlamentar”.