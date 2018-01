Banco de Portugal. Certificados do Tesouro ganham terreno

Investimento

O investimento em Certificados do Tesouro tem vindo a crescer. De acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta segunda-feira, no ano passado, este tipo de investimento cresceu 33%, engordando em quase quatro mil milhões de euros. Os dados indicam que o montante investido neste produto ultrapassou pela primeira vez a fasquia dos 15 mil milhões de euros.

Aforro

Os Certificados do Tesouro têm ganho vantagem sobre os de Aforro que, por seu lado, têm perdido cada vez mais investimento. Os dados avançados pelo Banco de Portugal mostram que, no passado, este produto perdeu quase mil milhões de euros.

Balanço

A trajetória feita pelos dois produtos fizeram com que, no total, o saldo de captação de recursos aponte para um crescimento de 2,8 mil milhões de euros, o que fica aquém dos 3,5 mil milhões de euros registados no ano anterior.