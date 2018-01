Um chocolate cor de rosa? É a mais recente novidade da Kit Kat

Depois do chocolate de leite, do negro e do branco, há um novo tipo de chocolate no mercado. É Kit Kat e foi feito a pensar nos Millennials - é cor-de-rosa, mais especificamente do tom "Millennial Pink", a cor dos Millennials.

O melhor? A coloração advém não de corantes, mas de sementes de cacau rubi. Quanto ao sabor, é frutado, sabe a bagas e é um pouco ácido.

De nome Kit Kat Chocolatory Sublime Ruby, ainda não se sabe quando chegará a Portugal e por enquanto está apenas à venda na Coreia do Sul e no Japão

Veja o vídeo.