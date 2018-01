Dezembro foi o mês em que mais pessoas receberam RSI

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou para os 220.458 em dezembro, um aumento de 4.140 pessoas face ao mês anterior. Segundo dados do Instituto da Segurança Social, este é o valor mais alto de 2017.

Em relação à distribuição por grupos etários, os valores não oscilaram muito quando comparando com o mês anterior: 32,2% tinham menos de 18 anos, 14,7% entre 18 e 29 anos, 11,4% entre 30 e 39 anos, 15,2% entre 40 e 49 anos e 26,4% com 50 ou mais anos, referem os mesmo dados, citados pela agência Lusa.

A maioiria dos apoios (65.042 pessoas) foi para a área do centro distrital do Porto, seguindo-se o centro distrital de Lisboa, com 38.610 beneficiários, e Setúbal, com 19.488 pessoas abrangidas.

O número de famílias abrangidas também atingiu o valor mais alto do ano: o RSI foi atribuído a 99.870 famílias, mais 1.437 face ao mês anterior. Comparando com 2016, houve mais 4.475 famílias a receber este apoio no mês de dezembro.

Os dados do Instituto da Segurança Social revelam que a maioria das famílias que receberam o RSI reside no distrito do Porto (30.631), seguida do distrito de Lisboa (17.423) e dos Açores (6.497).

Em relação a valores dos apoios, a média em dezembro era de 112 euros por beneficiária e 195,85 euros por família.