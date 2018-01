Gripe A faz nova vítima na Madeira

Uma mulher de 57 anos morreu na tarde desta segunda-feira com o vírus da gripe A, avança a Lusa. A mulher estava internada no Hospital do Funchal.

A primeira vítima do vírus da gripe A na Madeira era uma mulher de 59 anos que faleceu a 13 de janeiro.

Há ainda outros cinco casos de gripe A na Madeira, dois dos quais são dois adultos que continuam internados na unidade de cuidados intensivos e “inspiram cuidados”, diz o Serviço de Saúde da Madeira citada pela Lusa.

Os outros três casos de gripe A desde o início do ano, uma criança e dois adultos, já recuperaram e tiveram alta hospitalar.