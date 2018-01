Moscovici. Centeno “marcou um bom golo no seu primeiro jogo”

“Temos que meter mãos à obra”. Foi desta forma que Mário Centeno se apresentou na primeira reunião como líder do Eurogrupo. A sua prestação foi elogiada pelo comissário europeu Pierre Moscovici ao dizer que “O Mário é o Ronaldo da economia portuguesa. E marcou um bom golo no seu primeiro jogo, marcou coletivamente”, revelou em conferência de imprensa após a reunião que tinha como principais assuntos de agenda Portugal e Grécia.

Os ministros das Finanças da zona euro deram luz verde a um novo desembolso para a Grécia em fevereiro depois de terem chegado a acordo sobre a terceira revisão do programa de assistência para o país, cuja quarta tranche chegará aos 6,7 mil milhões de euros. “Há um grande otimismo e uma grande determinação das autoridades gregas. Serão seguramente boas notícias também para a população grega, que tem reagido da forma que todos sabemos àquilo que é o programa”, já tinha comentado Centeno à entrada do encontro.

Em relação a Portugal, anunciou o pagamento antecipado de 800 milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI). “Vai haver um pagamento antecipado de 800 milhões ao FMI. Isto significa que a parte mais cara do empréstimo ao FMI vai ser paga totalmente”, revelou.

O secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, explicou que esta verba corresponde à parte final do empréstimo do FMI em condições menos favoráveis. “Continuamos a ter um empréstimo com o FMI, e as instituições europeias, mas a uma taxa muito mais reduzida. Isto vai contribuir para o robustecimento das contas públicas e beneficiar a consolidação orçamental”.

O responsável explicou ainda que Portugal vai avançar para este pagamento depois de ter obtido autorização por parte do FMI e das instituições europeias. “Este pagamento conclui a autorização pedida e permite pagar a totalidade da tranche mais cara do empréstimo ao FMI”, afirmou explicando que fica ainda por pagar um total de 4,5 mil milhões de euros ao FMI com uma taxa de juro a rondar 1%.

Dança de cadeiras

Também foi eleito o holandês Hans Vijlbrief para presidente do grupo de trabalho do Eurogrupo, ou seja, o órgão que prepara as reuniões do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro. Curiosamente, Vijlbrief é uma figura muito próxima do antecessor de Centeno: Jeroen Dijsselbloem. Foi eleito para um mandato de dois anos pelos membros do grupo de trabalho (“Eurogroup working group”), escolha entretanto “ratificada” pelos ministros dos 19 países da área do euro, substituindo a partir de 1 de fevereiro o austríaco Thomas Wieser, que ocupou o cargo desde 2012. Hans Vijlbrief ocupou até agora vários cargos nos ministérios de Assuntos Económicos e das Finanças da Holanda, sendo desde 2012 o principal conselheiro do ministro das Finanças da Holanda em assuntos relacionados com o Eurogrupo.

Além disso, começou o procedimento para a eleição de um novo vice-presidente para o Banco Central Europeu que irá substituir o português Vítor Constâncio. Neste momento os países têm de apresentar os seus candidatos. Já é esperado que Espanha apresente o seu candidato, sendo que o tem de fazer até 7 de fevereiro. Segundo Mário Centeno, a votação final será a 19 e 20 de fevereiro, seguindo-se depois audições no Parlamento Europeu. Constâncio termina o mandato a 31 de maio.