O Swansea, equipa treinada pelo português Carlos Carvalhal, venceu o Liverpool esta segunda-feira por 1-0.

O golo da vitória dos galeses surgiu ao minuto 40 por Alfie Mawson. Renato Sanches não foi convocado por estar lesionado.

Com a derrota, o Liverpool desce ao 4.º lugar da Premier League, enquanto o Swansea mantém o último posto, com os mesmos pontos do West Bromwich Albion.