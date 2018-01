Forbes inclui presidente da Juventude Popular na lista de “30 under 30”

O presidente da Juventude Popular foi incluído pela Forbes na lista dos “30 under 30” na categoria de Direito & Política.

Francisco Rodrigues dos Santos foi anunciado pela revista Forbes como um dos 30 mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa com menos de 30 anos.

Além de Francisco Rodrigues dos Santos, há outros três portugueses que surgem na lista. Filipa Neto, Lara Vidreiro (fundadoras de uma loja de aluguer de vestidos de luxo) e Marcelino Sambé (bailarino), também foram distinguidos.

A lista da Forbes dos "30 under 30" é compilada anualmente com os 30 nomes com menos de 30 anos que, para a revista, se destacaram nas suas áreas.