Londres. Fuga de gás obriga à evacuação de 1500 pessoas

Na madrugada desta terça-feira, 1500 pessoas tiveram de ser retiradas de um hotel e uma discoteca, no centro de Londres, devido a uma fuga de gás.

As estações de metro de Charing Cross e Waterloo East também foram encerradas por causa da rutura das canalizações de gás.

O alerta foi dado por volta das duas da manhã e rapidamente foi montado um perímetro de segurança à volta do edifício.

A origem da fuga de gás ainda é desconhecida, mas os bombeiros garantiram à Sky News que estão a “tentar resolver a situação o mais depressa possível”.

#CharingCross station is closed & #Strand is shut off due to high levels of natural gas coming off of a ruptured gas main in Craven Street, WC2. Please avoid the area & find alternate travel routes https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/dAjOBWKpRm