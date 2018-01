Este é o nevão mais forte dos últimos quatro anos no Japão

Um forte nevão em Tóquio, Japão, provocou cerca de 200 feridos e levou ainda ao cancelamento de quase 50 voos.

Cerca de nove mil pessoas passaram a noite no aeroporto depois do cancelamento de vários voos e de a linha de comboio estar com cortes.

A polícia já registou 740 acidente de trânsito, mas até ao momento não há vítimas.