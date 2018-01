Nos dias de hoje de hoje ouve-se muito falar em ‘amigos’. Parece-me que as pessoas começaram finalmente a perceber a importância e o valor da amizade na sua própria vida. As campanhas publicitárias servem-se até dessa palavra para promover os seus produtos, podendo ler-se nos placards espalhados pelas cidades «Leve a Amizade a Sério»; e nos anúncios televisivos há slogans que mostram a sua forte implantação entre nós.

A minha relação com a amizade vem de muito longe e lembra-me uma fase da minha vida particularmente importante, que muito me marcou. Ao falar dela presto homenagem a um amigo, João Pedro Chagas, infelizmente desaparecido há cerca de um ano e que me ajudou imenso nos tempos de estudante. Trabalhando como telefonista numa empresa, apesar de invisual e a estudar em horário pós-laboral, conseguiu concluir a licenciatura em Filosofia e chegar ao topo da carreira como professor. Por aqui se vê que um deficiente é uma pessoa tão válida na sociedade como qualquer outra e pode chegar onde chega um cidadão comum. Basta querer!

Recordo então o meu percurso quando era estudante e vivia em Setúbal – e tinha por hábito, após o jantar, encontrar-me com o João Pedro no café para dois dedos de conversa.

Diariamente, quase sempre à mesma hora, lá ia eu até à Arca Doce onde estava a mesa do costume à nossa espera. Um dia aproximou-se alguém que pediu licença para se sentar. Só pela voz, João Pedro identificou-o logo: «Estás bom Zeca? Senta-te aqui connosco e apresento-te o Luís, que até nem gosta muito de Filosofia…». Apresentei-me como habitualmente e disse-lhe depois: «Gosto de algumas das suas músicas, mas da que gosto mais é ‘Traz Outro Amigo Também’». Respondeu ele: «Fico contente, mas não percebo como não gostas de Filosofia. É uma ciência linda… Vais ver que, quando entrares nela, olhas para a vida de maneira diferente…».

Ali estivemos à conversa. E por perto, noutra mesa, já ‘outros’ acompanhavam a par e passo o que dizíamos…

Passavam-se tempos em que não aparecia; mas, quando voltava, era sempre uma festa a presença de José Afonso. A partir daí, comecei a conhecer melhor o outro lado desta personalidade curiosa.

Um sonhador, um filósofo, um homem descontraído com sentido de humor e amigo do seu amigo. Quando me encontrava, perguntava-me como ia a filosofia – e lembro-me de um dia me ter explicado a razão da tal cantiga de que eu tanto gostava. A ideia base era esta: na vida não devemos caminhar sós.

Após o 25 de Abril não voltámos a encontrar-nos, mas nunca esqueci as suas palavras nem os seus conselhos. Tudo o que ele previu quando à Filosofia acabou por se concretizar – e foi a cadeira de que mais gostei no liceu e na qual obtive melhor nota!

É de facto muito importante ter amigos. Na minha vida clínica fico sempre embaraçado quando um idoso me diz viver só – e conheço muitos nessas condições, que deviam merecer mais atenção por parte do Estado. Se no nosso país há uma preocupação (louvável, acrescente-se) com a escolaridade, com a assistência médica, com a vacinação, entre outras, qual a razão para não haver a mesma preocupação em relação àqueles que estão sós, procurando ir ao encontro das suas verdadeiras necessidades? Se, por exemplo, a nível fiscal o Estado é excessivamente rigoroso e o controlo apertadíssimo, por que não usar o mesmo critério e ‘passar a pente fino’ as condições de vida dos mais necessitados?

Dizem os especialistas que os idosos devem ter como objetivo fazer um amigo por ano, sendo essa tarefa uma obrigação. O chef Hélio Loureiro, num programa televisivo, disse que «ninguém se lembrará de uma boa refeição se ela não tiver ocorrido com alguém», o que vale por dizer ninguém consegue ser feliz sozinho.

Poder-se-á concluir que um bom amigo é uma bênção do Céu e um bem a preservar a todo o custo. É preciso apostar na amizade e ir à sua procura, fazendo disso uma prioridade.

Nesta filosofia de vida, já com muitos anos de experiência, aqui estou a transmitir com gosto o que aprendi no passado e posso recomendar a qualquer um: «Ama a vida! Confia em ti! Não caminhes só! ‘Traz outro amigo também’».