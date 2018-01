Benfica é o único clube português no top 30 dos mais ricos

Clube encarnado caiu três posições. Ainda assim, e depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões, permanece no top 30 dos clubes mais ricos.

De acordo com a última edição do ‘Football Money League’, o clube que gerou mais receitas foi o Manchester United, com um total de 676,3 milhões de euros. O clube inglês treinado pelo português José Mourinho lidera pelo segundo ano consecutivo.

O Real Madrid subiu para a segunda posição da tabela dos mais ricos. Já o Benfica, desceu da 27ª para a 30ª posição, sendo que o relatório refere como ‘improvável’ após o Benfica ter sido eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos sem registar qualquer ponto.

O relatório refere que o clube português gerou 157,6 milhões de euros em receitas, subindo ainda 5.5 milhões no valor de receita em relação ao ano de 2016.

Refira-se que no top 20 dos clubes mais ricos 10 são da liga inglesa, cinco dos quais no top 10.