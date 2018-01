Fizz. “Vá lá não dizerem que foi o Trump que me corrompeu”, diz Orlando Figueira

No segundo dia de julgamento, antigo procurador insiste que foi Carlos Silva que o contratou para sair do MP, diz-se um homem sério e critica a investigação por não ter querido chegar à verdade, nem sequer ter listado toda a cadeia de pagamentos: “Como é que Manuel Vicente lá de Angola faziam plim e o dinheiro aparecia?”

O antigo procurador Orlando Figueria continua hoje a ser ouvido no julgamento do caso Fizz, onde é suspeito de ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. O antigo magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal tem insistido na ideia de que quem o contratou foi o banqueiro Carlos Silva, presidente do Banco Privado do Atlântico e vice-presidente do Millenium BCP, garantindo que Manuel Vicente é alheio à sua saída do Ministério Público.

Diz que só existe uma razão para que a acusação insista no nome de Manuel Vicente em vez de colocar o de Carlos Silva: “É que se metessem o Carlos Silva deixa de haver corrupção”. O antigo procurador refutou assim o que disse ontem a procuradora Leonor Machado, de que a participação de Carlos Silva neste casos, denunciada pelos arguidos, não altera o esqueleto da acusação.

“Como é que Manuel Vicente era o todo poderoso e lá de Angola fazia plim e o dinheiro aparecia?”, questionou o tribunal Orlando Figueira tentando demonstrar que é preciso apurar quem foram as pessoas que verdadeiramente autorizaram o empréstimo que lhe foi concedido e o contrataram. Orlando Figueira garante: “Foi Carlos Silva”.

“Vá lá, não dizerem que foi o Trump”, concluiu o antigo procurador dizendo que quando investigava traçava toda a cadeia de responsabilidades, algo que neste caso não foi feito.

O suspeito empréstimo de 130 mil euros

Uma das questões que foi colocada pelo juiz presidente do coletivo, Alfredo Costa, foi o porquê de Carlos Silva ter acedido a dar um empréstimo ao ex-magistrado, uma vez que não eram assim tão próximos e lembrando ainda a coincidência temporal desse empréstimo com um requerimento apresentado pelo arguido Paulo Blanco, à data advogado de Manuel Vicente e do estado angolano num inquérito que Orlando Figueira tinha em mãos (caso Portmill).

Orlando Figueira disse que o empréstimo foi pedido por motivos pessoais e que nada teve a ver com o requerimento: “As coisas foram despachadas com lisura e correção técnica”. Figueira respondeu ainda ao juiz dizendo que não foi uma coincidência, que “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”.

Diz ainda que na altura ainda não havia qualquer ligação do caso Portmill a Manuel Vicente: “Não sabia se isto estava ligado a Manuel Vicente ou ao Manuel dos Anzóis”.

Orlando Figueira assegura que deu garantias para o empréstimo, uma delas, diz, foi o facto de em breve ir trabalhar para o grupo do banco que lhe estava a conceder o empréstimo, as outras eram aplicações de 35 mil euros e de 12 mil euros, bem como a garantia de que não venderia a sua casa (que diz ter um valor comercial de 450 mil euros e tem hipotecas no valor de 280 mil).

Por diversas vezes o juiz manifestou a sua surpresa perante as alegadas facilidades dadas pelo banco, até porque nos primeiros 4 anos e 11 meses, Orlando Figueira só tinha de pagar juros, sendo que só no final tinha de liquidar os 130 mil euros.

Quanto ao facto de Paulo Blanco o ter acompanhado ao banco quando foi pedir o empréstimo, o arguido diz que foi uma questão de deferência, até porque nessa altura “nem sabia onde era o Banco Privado do Atlântico”.

Diz que não aceita juizos de valor sobre o porquê ter pedido o empréstimo quando tinha alguns recursos prórpios: “Era o que mais faltava era o MP gerir a minha vida”. Orlando salienta porém que à época não tinha tantos recursos como os que hoje tem e que até lhe permitiriam pagar todas as dívidas caso não estivessem bloqueados.

Um “homem de bem” preocupado com a relação de Portugal e Angola

Orlando Figueira disse ainda esta manhã que acabou por assinar um contrato com a Primagest após combinar um contrato de trabalho com o banqueiro Carlos Silva e que por isso esta socidade é uma sociedade veículo de Carlos Silva e não de Manuel Vicente, referindo mesmo que Manuel António Costa é um testa de ferro do vice-presidente do Millenium BCP.

Diz ainda que as relações entre os dois países se estão a deteriorar-se, quando “Manuel Vicente não tem nada a ver com isto”: “Isto é uma vergonha”.

Orlando Figueira insurgiu-se ainda perante o tribunal dizendo que era um magistrado isento e impoluto: “Eu sou, como sempre fui, um homem de bem”.

O que é a Operação Fizz?

O Ministério Público considera que Manuel Vicente, ex-vice-Presidente de Angola, pagou 760 mil euros ao antigo procurador português Orlando Figueira para que este arquivasse o inquérito conhecido como Portmill, que visava aquele ex-governante.

A investigação concluiu que os crimes terão sido praticados com o auxílio de Armindo Pires, homem de confiança de Vicente, e de Paulo Amaral Blanco, advogado do Estado Angolano em vários processos.

Após a acusação os arguidos Paulo Blanco e Orlando Figueira já tinham garantido que a investigação passou ao lado dos reais beneficiários do alegado esquema, chegando mesmo a apontar o dedo ao banqueiro angolano Carlos Silva e ao advogado Daniel Proença de Carvalho.

Na chamada Operação Fizz estão em causa crimes de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documento.