Táxis. Falta de concursos para licenças está a restringir oferta

Para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) a forma como os municípios têm exercido as suas competências no âmbito dos serviços de transporte em táxi, quer os contingentes definidos quer o reduzido lançamento de concursos para atribuição de licenças "estão a restringir a oferta".

De acordo com o relatório divulgado, esta terça-feira, "constatou-se que, nos concursos para atribuição de licenças, existiram, em média, 3,2 concorrentes por licença a concurso, sendo que, em 92% dos concursos todas as licenças foram atribuídas. No relatório apresentado em 2017, a AMT já tinha concluído que o número de táxis se tem mantido estável, identificando-se, por outro lado, alterações significativas em fatores que podem influir sobre a procura (e.g., aumento significativo do turismo).

A AMT já tinha divulgado no ano passado um primeiro relatório sobre esta atividade tendo concluído existirem 1.081 licenças por atribuir.

Por outro lado, o regulador refere ainda que a existência de vagas nos contingentes é sobretudo explicada pelo não lançamento de concursos ou pelo seu lançamento com um reduzido número de licenças a atribuir. "Cerca de dois terços dos municípios respondentes nunca iniciaram qualquer concurso de atribuição de licenças de táxi e, mesmo no conjunto de municípios com vagas nos contingentes, 57% não lançou estes concursos", salienta.

Outra das conclusões referidas no relatório é a de que "os critérios de classificação utilizados nos concursos discriminam os concorrentes, nomeadamente em função da localização da sua residência ou sede social".

De acordo com a AMT, os critérios associados à localização da sede social ou residência dos concorrentes, sobretudo na freguesia ou concelho para onde se atribuía a licença, foi o factor mais valorizado em quase 90% dos concursos.

No documento, considera igualmente que os critérios e procedimentos de decisão dos municípios utilizados no exercício das suas competências "potenciam uma avaliação pouco concreta do que é uma resposta adequada às necessidades do transporte em táxi, bem como um enviesamento das suas decisões no sentido de atender sobretudo aos interesses dos actuais detentores de licenças de táxi".

O regulador dos transportes conclui que os municípios privilegiam a utilização de critérios que consideram a perspectiva de agentes do lado da oferta (como os detentores de licenças), em detrimento de critérios que consideram a perspectiva de agentes do lado da procura (como sejam os utilizadores) e de critérios suportados em dados técnicos e económicos que caracterizem as condições de prestação dos serviços.

"A apresentação e eventual adoção parcial ou integral das recomendações apresentadas não inibe a necessidade de continuar a aprofundar a reflexão quanto ao enquadramento legislativo e regulatório aplicável aos serviços de transporte em táxi, incluindo quanto à própria lógica global do seu funcionamento, muito assente na contingentação no acesso ao mercado. Pelo contrário, as conclusões alcançadas reforçam a premência de reavaliar a adequação e proporcionalidade do atual enquadramento, em especial no que diz respeito ao regime de contingentação".