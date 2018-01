Reis dos Belgas vêm a Portugal em outubro em visita oficial

Rei Filipe e Rainha Matilde vão estar em Lisboa e no Porto entre os dias 22 e 24 de outubro deste ano para reforçar a cooperação bilateral entre os países

Os Reis dos Belgas, Rei Filipe e Rainha Matilde, vêm a Portugal em outubro deste ano no âmbito de uma visita oficial para reforçar a cooperação bilateral entre os países, anunciaram hoje em Bruxelas os ministros dos Negócios Estrangeiros português e belga.

De acordo com os governantes, a visita de Estado está agendada entre os dias 22 e 24 de outubro, com dois dias em Lisboa e um no Porto.

Para o ministro Augusto Santos Silva, Portugal e Bélgica têm “excelentes relações políticas, institucionais e culturais” sendo esta uma oportunidade para aprofundar a cooperação bilateral “em três domínios particulares e particularmente importantes”.

O primeiro dos quais passa pela construção europeia, matéria na qual os dois países “partilham o mesmo entusiasmo”. “Trabalhamos muitas vezes na mesma direção nos dossiês europeus”, reforçou o ministro belga Didier Reynders.

O segundo domínio, apontaram os dois ministros, é “a cooperação com África”, sendo este um assunto que os países partilham os mesmos pontos de vista, sobretudo em matéria da necessidade de reforçar as parcerias e defender o Estado de direito.

“Podemos também reforçar a cooperação trilateral de Bélgica e Portugal e países africanos. Estamos muito presentes na República Democrático do Congo, mas Angola, como país vizinho, tem também um papel importante neste processo”, sublinhou o ministro belga.

Por fim, os dois chefes de diplomacia discutiram também as relações com América Latina, onde Portugal tem há muito presença consolidada e a Bélgica “tenta agora estar um pouco mais presente”, segundo Reynders.