NOS Alive confirma presença de MGMT

Os MGMT são a nova confirmação do Nos Alive. Os norte-americanos vão atuar no festival no dia 14 de julho e vão apresentar o seu recente álbum, ‘Little Dark Age’.

O novo álbum, com data de edição para dia 9 de fevereiro, foi produzido com Patrick Wimberly e Dave Firdman.

Os MGMT juntam-se assim a nomes como Pearl Jam, Queens of The Stone Age, Rag’n’Bone Man e The National.

O festival decorre nos dias 12, 13 e 14 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, Lisboa.