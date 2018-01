As montras que dão para a Rua do Carmo estavam tapadas com papel e, colado com fita cola acima do dístico do multibanco, havia um aviso escrito à mão que dizia ‘Encerrado’. Depois de vencer a timidez, decidi bater no vidro e apareceu uma cara conhecida a abrir a porta de correr. Apresentei-me como jornalista interessado em escrever uma peça sobre mais uma livraria que fechava, embora a funcionária me conhecesse como cliente.

Dali a pouco já estava outra vez no interior, desta vez perante uma confusão típica das alturas de mudanças.

A Aillaud &Lellos era uma livraria diferente das outras. Não só por ter um passado rico – mais de oito décadas e meia – mas por denotar uma certa decadência que me agradava. Aliás, era graças a essa característica que ali iam parar livros que não se viam em mais lado nenhum, de editoras ‘alternativas’, como a Fenda ou a Antígona, ou até já extintas, como a Teorema. E a preços muito convidativos. Foi lá, por exemplo, que comprei em promoção vários livros do singular escritor alemão W. G. Sebald, o primeiro dos quais, o encantador Austerlitz, em 2007 ou 2008. De vez em quando passava por ali e ficava durante algum tempo a vasculhar as estantes, onde se encontrava sempre alguma coisa de interesse. Ao contrário das grandes livrarias de cadeias, que estão sempre a renovar os seus stocks e despejam os livros com menos saída ao fim de muito pouco tempo, a Aillaud &Lellos funcionava, creio, como uma espécie de depósito onde iam parar alguns ‘indesejados’, coisas que tinham passado de moda. Mas era precisamente entre essas que por vezes apareciam verdadeiras pérolas, como APraga de Franz Kafka, de Klaus Wagenbach, uma obra esgotada em toda a parte.

Também ali comprei bons livros de História, de autores como Lucien Febvre ou Fernand Braudel. E coisas mais ligeiras, também, como AVida Misteriosa dos Cadáveres, sobre o uso, para fins científicos, que pode ser dado aos corpos das pessoas mortas (pensando bem, o adjetivo ‘ligeiro’ talvez não seja muito adequado, a não ser que se refira ao preço da obra:está marcada 3,00 euros).

Nesta última visita à Aillaud &Lellos, no dia 11, depois de conversar com as funcionárias, não pude deixar de reparar nalguns títulos que me interessavam. De repente, comecei a imaginar:poder comprar um livro com a loja encerrada ao público seria um privilégio absoluto e, ao mesmo tempo, um souvenir perfeito para me recordar a existência daquele lugar prestes a desaparecer.

Fiz contas de cabeça e, presumindo que o multibanco já não estaria a funcionar, verifiquei se o dinheiro que tinha na carteira seria suficiente. Atirei o barro à parede:‘E se eu ainda quisesse comprar um livro?’. Houve ali um momento de hesitação por parte das funcionárias que me deu esperança. Mas durou pouco. «Nesta altura já não. Já não temos sistema, não temos nada». Que pena! Aquela edição de bolso de A Cidades e as Serras estava mesmo a rir-se para mim...