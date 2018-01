Vanessa. Em defesa de um novo acordo ortográfico!!!!

Então onde tás?, perguntou-me a Vanessa no chat do Facebook.

– Tou no jornal, respondi.

– Mas tás bem?, insistiu a Vanessa.

Tava afogada em trabalho mas respondi:

– Tou. E tu?

– Tamém.

Nessa noite tínhamos a festa de anos do meu amigo V. e tivemos juntas. Foi quando recebi uma mensagem com o que o primeiro-ministro tinha escrito no Twitter:

«Tive com o Presidente da República da Eslovénia e tivemos uma excelente e amigável reunião de trabalho». O país do Twitter quase foi abaixo e Costa apagou a mensagem queridinha para o esloveno.

A Vanessa teve pena que o PM tivesse decidido apagar a coisa:

– Ele tem razão. Toda a gente diz «tive». E se toda a gente diz «tive» chegou a hora de fazer uma mudança no acordo ortográfico, que tem coisas muito mais estúpidas. Olha, uma vez um tipo com quem eu tava a trocar mensagens mandou-me uma a dizer «para».

– «Para»? Para quê?

– Pois, essa era minha dúvida. Eu tava a insultar o gajo já nem me lembro porquê. E o gajo escreveu «para». Eu perguntei-lhe «para quê». E depois aquilo não se percebia nada. O gajo queria que eu parasse de o insultar, tás a ver?

– Tou.

E a Vanessa continuou:

– Se o acordo ortográfico inclui uma palavra fundamental que ninguém percebe – quando se quer pedir a alguém para parar qualquer coisa, convém que o assunto seja bem entendido e não confundido com uma preposição – porque não há-de incluir tudo o que a gente na realidade entende? Toda a gente sabe que dizer ou até escrever “estive” dá uma canseira dos diabos. Ou “estou”. Devíamos fazer um manifesto a pedir aos linguistas que incluissem o verbo “tar”. Já caiu no domínio público! Se toda a gente diz “tou” ou “tive”! Se até o primeiro-ministro diz “tive”, temos que fazer alguma coisa!

– Tou contigo, respondi eu.

A Vanessa tem razão. Tenho alguns traumas de infância decorrentes da minha mãe me estar sempre a corrigir quando dizia a palavra «acartar», admoestando-me por tar a falar mau português. O correto era «acarretar». O mesmo se passava com «catrefa». Eu estava proibida de dizer «catrefa». Era «caterva», corrigia a minha mãe, uma e outra vez até que a «caterva» se instalou no meu cérebro e eu fui fazendo figura de parva entre os amigos porque aqueles doridos «acarretar» e «caterva» ficavam mais ou menos «lost in translation» nas conversas de crianças. Hoje «catrefa» e «acartar» estão no dicionário – embora eu continue a dizer, conservadoramente, acarretar e caterva, porque cada um é as suas palavras e as suas circunstâncias.

– Bora fazer o manifesto?, desafiou a Vanessa.

– Bora, respondi eu.

Ora aqui está outro caso: acho que António Costa devia ser livre de se dirigir ao povo e aos militantes do seu partido, via Twitter ou o quer que seja, com um «Bora vamos votar» ou «bora vamos apoiar o Governo» ou «bora somos os maiores» e até «tamos aí» ou «tamos juntos».

Agora, se a maltosa vai fazer o tal manifesto dirigido à Academia de Ciências para permitir a introdução do «tive com o presidente esloveno», do «bora votar», do «tamos juntos», António Costa não pode é cortar-se e desatar a apagar os tuítes. A partir de agora, é uma revolução que está em marcha. Que ninguém se corte.

– Tamos nessa, Vanessa.

– Bora aí. É pra já. Tamos juntas.