E os nomeados para os Óscares 2018 são...

Melhor Direção Artística

Bela e o Monstro

Blade Runner 2049

A Hora Mais Negra

Dunkirk

A Forma da Água

Melhor Fotografia

Blade Runner 2049

A Hora Mais Negra

Dunkirk

As Lamas do Mississipi

A Forma da Água

Melhor Guarda Roupa

A Bela e o Monstro

A Hora Mais Negra

Linha Fantasma

A Forma da Água

Victoria e Abdul

Melhor Edição de Som

Baby Driver: Alta Velocidade

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars – O Último Jedi

Melhor efeitos Sonoros

Baby Driver: Alta Velocidade

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars – O Último Jedi

Melhor Curta-Metragem de Animação

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Melhor Curta-Metragem Live Action

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

The Nephew Emmet

The Silet Child

All of us

Melhor Banda Sonora

Dunkirk

Linha Fantasma

A Fomra da Água

Star Wars – O Último Jedi

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardiões da Galáxia 2

Kong: Skull Island

Star Wars – O Último Jedi

Planeta dos Macacos: A Guerra

Melhor Edição

Baby Driver: Alta Velocidade

Dunkirk

Eu, Tonya

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Maquilhagem e Cabelo

A Hora Mais Negra

Victoria e Abdul

Wonder

Melhor Atriz Secundária

Mary J Blige, As Lamas do Mississipi

Allison Janney, Eu, Tonya

Lesley Manville, Linha Fantasma

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, A Forma da Água

Melhor Ator Secundário

William Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Três Cartazes à Beira da Estrada

Richard Jenkins, A Formada Água

Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo

Sam Rockwel, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Filme Estrangeiro

A Fantastic Woman, Chile

The Insult, Líbano

Loveless, Rússia

On body and soul, Hungria

The square, Suécia

Melhor Documentário (Curta-Metragem)

Edith e Eddie

Heaven is a traffic jam on the 405

Heroin

Kniffe Skills

Traffic Stop

Melhor Documentário

Abacus

Faces Places

Icarus

Last men in Allepo

Strong Island

Melhor Canção Original

Mighty river, As Lamas do Mississipi

Mistery of Love, Chama-me Pelo Teu Nome

Remember me, Coco

Stand up for something, Marshall

This is me, The Greatest Showman

Melhor Filme de Animação

The Boss baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Melhor Argumento Adaptado

Chama-me Pelo Teu Nome

Um Desastre de Artista

Logan

Jogo da Alta Roda

As Lamas do Mississipi

Melhor Argumento Original

Amor de Improviso

Foge

Lady bird

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Actor principal

Timothée Chalamet, Chama-me Pelo teu Nome

Daniel Day-Lewis, Linha Fantasma

Daniel Kaluuya, Foge

Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Melhor Atriz Principal

Sally Hawkins, A Forma da Água

Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Margot Robbie, Eu, Tonya

Saorsie Ronan, Lay bird

Meryl Streep, The Post

Melhor Realizador

Dunkirk, Christopher Nolan

Foge, Jordan Peel

Greta Gerwig,Lady Bird

Linha Fantasma, Paul Thomas Anderson

Guillermo Del Toro, A Forma da Água

Melhor filme

Chama-me Pelo teu Nome

A Hora Mais Negra

Dunkirk

Foge

Lady bird

Linha Fantasma

The Post

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da Estrada