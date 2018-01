Kobe Bryant está nomeado para os Óscares

Estrela da NBA foi nomeado com uma curta-metragem de animação, feita em conjunto com o artista Glen Keane e o compositor John Williams.

A curta-metragem de animação, ‘Dear Basketball’, foi nomeada esta terça-feira para um Óscar. O argumento foi escrito em 2015 por Kobe Bryant quando anunciou que se iria reformar.

A curta-metragem conta a história da carreira do jogador, desde pequeno até se transformar numa estrela da NBA.

Kobe, em entrevista ao The Times, afirmou que ligou a John Williams porque as peças dele são intemporais e porque “queria falar com ele sobre a forma como ele compôs a música, e tentar encontrar algo semelhante que eu possa usar para ajudar o meu jogo como campeão e vencedor do campeonato”.