Morreu a mulher que inspirou esta imagem

A mulher identificada como sendo a inspiração por detrás de Rosie a Rebitadeira, imagem que representa as operárias da Segunda Guerra Mundial e símbolo do feminismo, morreu no sábado passado.

Segundo o New York Times, Naomi Parker Fraley morreu em Longview, em Washington (EUA), aos 96 anos.

Ao longo dos anos, várias mulheres foram vistas como o modelo por detrás desta imagem, um professor da Universidade de Seton Hall afirmou em 2016 que Naomi era a verdadeira musa que inspirou este símbolo. James J. Kimble defendeu que uma fotografia de Naomi a trabalhar esteve na origem desta imagem.

Naomi Parker Fraley nasceu no Oklahoma e após o ataque japonês a Pearl Harbor trabalhou na base militar de Alameda, na Califórnia. Foi uma das primeiras mulheres a ter um trabalho ativo na área militar durante a guerra.