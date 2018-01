Mais de metade das crianças para adoção não sai das instituições

Mais de metade das crianças que estava para adoção em 2016 acabaram por não sair das instituições, escreve o Jornal de Notícias.

Das 830 crianças que estavam para adoção, apenas 361 viram a medida confirmada judicialmente. As outras 469 permaneceram nas instituições.

Comparando com 2015, o número de crianças propostas para adoção diminuiu das 882 para as 830, enquanto as adoções decretadas subiram ligeiramente, das 39 para as 361.

O JN escreve ainda que no início de 2016, mesmo com quase duas mil pessoas dispostas a adotar, havia quase 400 crianças com as quais ninguém queria ficar.