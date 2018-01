Benfica pode vender jogador por 10 milhões que não chegou a jogar

Erdal Rakip foi reforço de inverno do Benfica, mas seguiu logo para o Crystal Palace.

Apesar dos esforços do clube da Luz para travar o negócio, a equipa inglesa já anunciou o jogador como sendo novo reforço da equipa.

Sem espaço no clube orientado por Rui Vitória, Rakip seguiu caminho para Inglaterra num acordo que implica o pagamento de 10 milhões de euros no final da época caso o Crystal Palace pretenda ficar com o jogador.

Caso se concretize este negócio, o Benfica pode vir a vender um jogador por 10 milhões de euros que nem sequer chegou a vestir a camisola do Benfica em jogos oficiais.

Erdal Rakip foi formado no Malmo da Suécia, estrando-se como profissional em 2013, tendo participado em 120 jogos. O internacional sub-21 conta com 16 jogos na Liga dos Campeões.