Fizz. Presença de juiz do BPN/Homeland gera tensão na sala

Magistrado quis assistir a parte da sessão, o que provocou indignação à defesa do arguido Paulo Blanco

O juiz Pedro Cunha Lopes, que fez parte de coletivos como o do BPN/Homeland, passou hoje pela sala onde está a decorrer o julgamento do chamado caso Fizz, o que irritou a defesa do arguido Paulo Blanco.

O magistrado esteve menos de dez minutos sentado junto aos advogados, uma vez que não havia lugar na assistência. Perante a situação, enquanto o antigo procurador Orlando Figueira continuava a depor, o advogado João Correia, que representa Paulo Blanco, pediu ao coletivo que explicasse a presença de Cunha Lopes, questionando mesmo quem era o magistrado, uma vez que não o conhecia.

O comentário do advogado gerou ainda alguma tensão, com o juiz Cunha Lopes a dizer-lhe: “Olhe que eu conheço muito bem”.

O coletivo presidido pelo juiz Alfredo Costa pediu para que as palavras cruzadas terminassem e esclareceu que o magistrado judicial queria assistir a parte da sessão, não tendo lugar na audiência.

Minutos após o incidente, o juiz Cunha Lopes abandonou a sala.