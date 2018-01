Bancos admitem que procura de crédito vai subir

Esta tendência já se verificou nos últimos três meses do ano.

Os pedidos de financiamento por parte das famílias deverão aumentar no primeiro trimestre deste ano. O alerta é feito pelo Banco de Portugal depois de ter inquirido as instituições financeiras.

A melhoria da confiança dos consumidores e o nível geral das taxas de juro contribuíram para o aumento da procura no segmento do crédito à habitação já nos últimos três meses do ano.

Até novembro, os bancos emprestaram às famílias mais de 13 mil milhões de euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde 2010, ano que antecedeu o pedido de ajuda financeira de Portugal e em que foram financiados mais de 16 mil milhões em novas operações.