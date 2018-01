Fizz. Orlando Figueira admite que quis esconder dados de Vicente dos jornalistas

Garantindo que nunca pensou ser preso, o antigo procurador repetiu esta tarde em julgamento que Manuel Vicente não tem nada a ver com este caso

Orlando Figueira admitiu em tribunal que, enquanto procurador, tirou dados do processo que arquivou de Manuel Vicente para os esconder dos jornalistas. O antigo magistrado e arguido no caso Fizz refere que vê o direito à privacidade como algo “sagrado” e que os jornalistas quando vão consultar um despacho de arquivamento só querem saber dos rendimentos de pessoas, sobretudo quando há pessoas importantes.

Em causa está o facto de Orlando Figueira ter retirado de um processo (caso Portmill), que visava Manuel Vicente, documentos que provavam os rendimentos do ex-vice-presidente de Angola e que serviram para que fosse proferido despacho de arquivamento.

Acrescentou ainda que sempre teve cuidado com os dados pessoais, mesmo em outros processos, lembrando que mesmo que decidisse selá-los (como se faz com documentos relativos às pessoas coletivas) havia riscos: “Podem desaparecer documentos, há violações. No DCIAP acontecem essas coisas”.

E foi por isso que não só mandou retirar os documentos, como ainda guardou uma copia do processo.

“Nunca pensei ser preso”

Os documentos foram entregues por Paulo Blanco, advogado que representou o estado angolano, a Orlando Figueira e depois foram devolvidos - um procedimento que foi questionado pelo coletivo, dado que o processo não fica sustentado com documentos.

No âmbito da Operação Fizz foram encontradas cópias dos documentos em casa do antigo procurador. Em tribunal Figueira justificou que sentiu essa necessidade, na altura, após algumas dúvidas levantadas por colegas e por jornais sobre a sua saída do DCIAP. Ainda assim confessou: “Nunca pensei ser preso”.

Primagest é de Carlos Silva e não de Manuel Vicente

Durante a parte da tarde, o antigo magistrado tem repetido que na acusação em vez de Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, deveria constar o nome de Carlos Silva, presidente do Banco Privado do Atlântico e vice-presidente do Millenium/BCP. Alegando que se isso acontecesse caía logo o crime de corrupção.

Um dos pontos em que mais insistiu durante esta tarde foi que a Primagest é uma sociedade veículo de Carlos Silva.

Segundo o antigo procurador não restam dúvidas, até porque o administrador único Manuel António Costa é do círculo de Carlos Silva.

Perante dúvidas do coletivo sobre tais ligações, Orlando Figueira esclareceu ainda que também o fundador da Primagest, Augusto Ramiro Batista, é administrador do Banco Privado do Atlântico (presidido por Carlos Silva).

Concluindo outra vez: “Manuel Vicente não tem nada a ver com isto”.