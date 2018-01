Jovem português desaparecido na Alemanha

Um jovem português de 20 anos está desaparecido na Alemanha. A última vez que foi visto foi no domingo, em Garching, em Munique.

Segundo declarações da irmã do desaparecido ao Notícias ao Minuto, Tiago Machado emigrou para a Alemanha em setembro de 2017 e trabalha no setor da construção civil.

Tiago tinha por hábito falar com a mãe diariamente, mas desde domingo que tem o telemóvel desligado. Segundo o testemunho de alguns amigos, o jovem português foi visto pela última vez no quarto do alojamento onde reside.

As autoridades locais já foram alertadas, mas até ao momento não há novidades. A família tem feito vários apelos no Facebook, onde pede a todos os utilizadores que partilhem informações sobre o caso com a irmã de Tiago.