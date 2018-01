Camião que transportava 34 mil litros de químicos está desaparecido. PJ deixa alerta

A Polícia Judiciária recebeu, esta terça-feira, um alerta internacional, que se refere ao roubo de um camião que transportava 34 mil litros de produtos químicos, escreve o Correio da Manhã.



O assalto aconteceu este sábado, na Bélgica, e as autoridades deste país já avisaram todas as congéneres europeias, devido ao risco que pode trazer por se tratar de matéria química.



Em Portugal, todas as operações estão concentradas no gabinete coordenador de segurança. Todas as autoridades policias portugueses estão reunidas.



A substância em questão tratar-se-á de um óleo radiacid 0254, utilizado em produções agro-alimentares.



Em declarações ao Daily Mail, as autoridades belgas garantem que a substância não pode ser usada para fabricar explosivos, mas que está em curso uma caça ao veículo.

De acordo com a publicação do mesmo jornal, que cita fontes da polícia italiana, a matrícula do camião roubado é 1-QEB-708.