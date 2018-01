Governo pondera usar meios aéreos para controlar velocidade nas estradas

De acordo com um estudo, apresentado esta terça-feira, pelo Observatório do Automóvel Clube de Portugal, um terço dos agregados familiares têm três ou mais veículos. A cerimónia de apresentação contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Tavares, que se mostrou preocupado e disse ser “urgente tomar medidas”.

O secretário de Estado declarou, aos jornalistas presentes, que é necessário reforçar “os patrulhamentos nas zonas mais críticas” e a “operacionalização de um conjunto de radares [de controlo de velocidade] localizados em vários pontos onde a sinistralidade era mais acentuada”, uma vez que os números da sinistralidade são elevados.

Artur Tavares avançou também que existe a necessidade de “colocar em marcha” outro tipo de ações que permita reduzir o número de acidentes rodoviários, assim como o número de vítimas.

O secretário de Estado revelou então que, está em cima da mesa, está a possibilidade de utilizar meios aéreos para controlar a velocidade nas estradas, além dos radares que já existem: "É uma das soluções seguidas em Espanha e França e há a possibilidade também de cá ter esse modelo", declarou.

O Governo está a encará-la como "uma boa solução", afirmou Artur Tavares.