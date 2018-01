EUA. Se as eleições fossem hoje, será que Trump vencia?

A CNN divulgou uma sondagem com possíveis candidatos (democratas) às eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, com nomes como Bernie Sanders, Joe Biden e Oprah Winfrey.

Donald Trump já tomou posse há um ano como presidente dos EUA, mas parece que a maior parte dos americanos que votou no magnata já está arrependida e pensa agora nas eleições de 2020.

Tem sido muita a especulação sobre quem se candidatará pelo Partido Democrata, para fazer frente a Trump e, entre os nomes mais falados, surgem personalidades como Joe Biden, Oprah Winfrey e Bernie Sanders.

Desta forma, a CNN divulgou, esta terça-feira, uma sondagem de hipotéticos candidatos e concluiu que qualquer um dos três nomes conseguiria vencer Donald Trump nas eleições presidenciais.

Segundo a sondagem revelada, o candidato mais bem posicionado é Joe Biden, que teria 57% dos votos contra os 40% de Trump.

Caso Trump defrontasse Bernie Sanders, que saiu derrotado nas primárias do Partido Democrata, em 2016, o senador do Vermont também sairia vencedor, com 55% de votos contra os 40% de Trump.

Já Oprah Winfrey teria mais dificuldade em ganhar, mas ainda assim ‘batia’ o presidente norte-americano, obtendo 51% contra os 42% do milionário.

Na sondagem da CNN participaram apenas 918 pessoas e foi realizada entre os dias 14 e 18 de janeiro.