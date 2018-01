Juntam-se aos The Killers no dia 29 de junho.

Os Chemical Brothers vão atuar no Rock in Rio de Lisboa a 29 de junho, anunciou a organização do festival.

A dupla britânica vai subir ao palco Mundo no mesmo dia dos The Killers.

O Rock in Rio 2018 realiza-se no Parque da Bela Vista nos fins-de-semana de 23 e 24 de junho e 29 e 30 de junho.