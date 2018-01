E os nomeados são...

A contagem decrescente para os Óscares está lançada, agora que já são conhecidos os nomeados da Academia para as 24 categorias a concurso. O anúncio foi feito ontem no Samuel Goldwyn Theater, em Beverly Hills.

“A Forma da Água” do mexicano Guillermo del Toro, encabeça a lista com 13 nomeações, (menos uma do que La La Land, o filme mais nomeado do ano passado) nas quais se incluem “Melhor Atriz”, “Melhor Filme” e “Melhor Realizador” – troféu que irá disputar com os realizadores Christopher Nolan (“Dunkirk”), Jordan Peele (“Foge”), Greta Gerwig (“Lady Bird — A Hora de Voar”) e Paul Thomas Anderson (“Linha Fantasma”).

Também nomeados para “Melhor Filme” estão “Chama-me pelo teu Nome”, “A Hora Mais Negra”, “Dunkirk”, “Foge”, “Lady Bird — A Hora de Voar”, “Linha Fantasma”, “The Post — A Guerra Secreta” e “Três Cartazes à Beira da Estrada”.

Melhor Atriz

Nomeadas para melhor atriz principal estão Sally Hawkins (“A Forma da Água”); Frances McDormand que, pelo papel em “Três Cartazes à Beira da Estrada”, é indicada como favorita; Margot Robbie (“Eu, Tonya”); Saoirse Ronan (“Lady Bird — A Hora de Voar”) e Meryl Streep (“The Post — A Guerra Secreta”), nomeada pela 21.ª vez. Mary J. Blige, Allison Janney, Lesley Manville, Laurie Metcalf e Octavia Spencer são as nomeadas para Melhor Atriz Secundária.

No ano passado, Emma Stone levou para casa o Óscar de Melhor Atriz pelo papel de Mia em La La Land e Viola Davis foi eleita a Melhor Atriz Secundária.

Melhor Ator

Timothée Chalamet, (“Chama-me pelo teu Nome”), Daniel Day-Lewis, (“Linha Fantasma”), Daniel Kaluuya, (“Foge”), Gary Oldman, (“A Hora Mais Negra”) – que tem sido indicado como provável vencedor – e ainda Denzel Washington (“Roman J. Israel Esq.”) foram as escolhas da Academia de ano para o Óscar de Melhor Ator. Willem Dafoe, Woody Harrelson, Richard Jenkins, Christopher Plummer e Sam Rockwell concorrem a Melhor Ator Secundário. No ano passado, Casey Affleck e Mahershala Ali levaram, respetivamente, os troféus para casa.

Os vencedores serão conhecidos no dia 4 de março no sítio do costume: Dolby Theater, em Hollywood, Califórnia, numa cerimónia transmitida durante a madrugada em Portugal.

A 90.ª edição do prémio será novamente apresentada pelo humorista Jimmy Kimmel. No ano passado, o Óscar de Melhor Filme foi “Moonlight”, de Barry Jenkins, numa edição marcada por uma situação peculiar, uma vez que “La La Land - A Melodia do Amor”, de Damien Chazelle, foi primeiramente anunciado como vencedor do grande prémio da noite. Afinal, tratou-se de um envelope trocado.