Sporting - FC Porto. A primeira de 4 ‘finais’

A próxima quarta-feira, dia 24, vai abrir as hostilidades no que respeita a duelos entre Sporting e FC Porto nesta primeira metade de 2018. Serão quatro em menos de três meses: um para a Taça da Liga, dois para a Taça de Portugal e outro, no meio desses, a contar para o campeonato. Todos eles decisivos para o desfecho das respetivas competições.

O primeiro será já esta semana, em Braga, e a valer uma presença na final da Taça da Liga – claramente a menos valorizada competição do calendário futebolístico nacional. Embora tal se deva, em grande parte, ao facto de apenas um dos ‘grandes’ – no caso, o Benfica – já ter ganho a prova. Um cenário que pode mudar este ano, com a presença garantida de leões ou dragões na final. Pela frente, estará o moribundo Vitória de Setúbal ou a Oliveirense, da II Liga, pelo que o favoritismo terá de recair sempre para um dos candidatos ao título nacional.

Este será apenas o terceiro embate entre Sporting e FC Porto nesta competição. No primeiro, em 2008/09, também nas meias-finais, o Sporting de Paulo Bento goleou (4-1) um FC Porto recheado de segundas – e terceiras – escolhas, numa clara demonstração de menosprezo de Jesualdo Ferreira pela prova.

O segundo confronto entre ambos ocorreu em 2013/14, na fase de grupos – a época horripilante dos leões em 2012(13 (sétimo lugar) assim o ditou. Novamente em Alvalade, no encontro que abriu o grupo B, deu-se um empate a zeros entre os comandados de Leonardo Jardim e os de Paulo Fonseca. O FC Porto acabaria por passar em primeiro depois do célebre jogo no Dragão frente ao Marítimo, que venceu (3-2) com um penálti de Josué nos descontos... e quando o jogo do Sporting em Penafiel já tinha terminado.

O desfecho fez correr rios de tinta e despertou a cólera de Bruno de Carvalho, que aí deixou uma promessa: a partir daquela data, o Sporting passaria a apresentar-se na competição apenas com habituais suplentes, jogadores da equipa B e dos juniores. O aviso do presidente leonino teve, porém, vida curta: limitou-se à época seguinte (2014/15), com Marco Silva ao leme. Desde que Jorge Jesus assumiu a equipa, foi selado o compromisso de tentar vencer todas as competições. E Sérgio Conceição pensa o mesmo: é, por isso, legítimo esperar um grande jogo em Braga.