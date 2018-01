Taça da Liga. Leões e dragões jogam a primeira de quatro finais em menos de três meses

A odisseia de duelos entre FC Porto e Sporting que se avizinha tem esta noite, em Braga, o primeiro capítulo. Dragões e leões vão defrontar-se para a meia-final da Taça da Liga, no primeiro de quatro clássicos que irão disputar em menos de três meses: seguir-se-á a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 7 de fevereiro, no Dragão; o encontro para a 25ª jornada do campeonato, também no Dragão, a 4 de março; e a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 17/18/19 de abril, em Alvalade.

Esta temporada, já houve lugar a um confronto entre os dois clubes. Deu-se em Alvalade, à oitava jornada, e terminou como começou: 0-0. Neste momento, curiosamente, FC Porto e Sporting estão totalmente empatados em termos históricos: 81 vitórias para cada (e 64 empates) em 226 duelos. Em campo neutro, porém, os leões têm sido superiores: em 18 jogos, venceram dez, contra três empates e cinco triunfos portistas (além do saldo de golos favorável: 31-18).

No que respeita à Taça da Liga, apenas dois encontros até agora e nenhuma vitória para os dragões. Em 2008/09, nas meias-finais, o Sporting venceu em casa por 4-1 um FC Porto composto por segundas – e terceiras – linhas. Já em 2013/14, na fase de grupos e novamente em Alvalade, o jogo não saiu do 0-0.

Sporting e FC Porto procuram ambos a terceira final da prova, tendo os dois perdido as já disputadas, numa competição que tem sido dominada pelo Benfica (sete títulos em 10 edições). Os leões caíram logo nas duas primeiras finais: em 2007/08 frente ao Vitória de Setúbal e na época seguinte perante o Benfica, ambas nas grandes penalidades. Já os dragões perderam por 3-0 com as águias em 2009/10 e por 1-0 com o Braga em 2012/13.

Desta feita, ambos acalentam naturais aspirações de chegar à final. “Já tive oportunidade de dizer que nós e o FC Porto, por força da qualidade das equipas, estamos a disputar vários troféus e este vai ser o primeiro. Vai ser um jogo difícil para as duas equipas, de muita intensidade e qualidade e é aqui que queremos estar, nas decisões. E queremos estar no sábado a disputar a final: a nossa intenção é ficar até sábado. Acreditamos no nosso valor e que temos toda a qualidade e todo valor para vencer. Nós e o FC Porto somos as equipas que em Portugal não perdemos nas competições nacionais”, realçou Jorge Jesus, técnico do Sporting.

Sérgio Conceição teve discurso semelhante. “As expetativas são fazer um bom jogo e passar à final, sabendo de antemão que vamos disputar um jogo contra uma equipa que tem feito uma excelente época e que, tal como nós, ainda não perdeu nas provas internas. Penso que vai ser um bom jogo, um jogo bem disputado com grande vontade de ambas as partes de passar à final”, referiu o treinador do FC Porto.

A decisão está marcada para as 20h45 de hoje, no Estádio Municipal de Braga.