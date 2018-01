Homem encontra pão com pregos feito de propósito para ferir cães

Na segunda-feira, João partilhou uma imagem de um pão que tinha pregos e que servia para ferir os cães que passavam pelo jardim da Ajuda, em Lisboa.

Segundo a publicação, o homem estava a passear o cão, como é habitual, quando se deparou com o pão. Ao início, como o pão estava cortado aos pedaços, pensou tratar-se de um “preparado para os pombos”.

No entanto, quando se aproximou apercebeu-se de que aquele pão não se destinava aos pombos, mas sim a cães. “Em cada pedaço de pão estavam cravados três pregos pretos de sapateiro, novinhos em folha e cuidadosamente escondidos para, em menos de dois segundos, acabarem dentro do intestino de algum cão”, conta.

O homem acabou por colocar o pão no lixo, mas não sabe o que acontecerá um dia em que alguém não se aperceba da 'armadilha'. “Será que tal situação se vai tornar preocupante apenas quando duas crianças estiverem a brincar e, ao verem o tal pão seco e crocante no chão do jardim, o meterem na boca?”, questionou.