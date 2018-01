Brexit. Londres garante que europeus vão poder continuar a viver no país “como agora”

O ministro britânico, David Davis garantiu, esta quarta-feira que, após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), os europeus vão poder continuar a viver no país exatamente “como agora”.

De acordo com o ministro, o Reino Unido vai cumprir “em grande medida”, todas as regras da UE, durante o período de transição – de dois anos – que se inicia após o Brexit, o que se significa que, a liberdade de circulação vai manter-se igual. No entanto, os outros europeus terão de se registar no Reino Unido.

David Davis falava à margem da comissão parlamentar para o Brexit e, assegurou também que os três milhões de europeus a residir no país vão poder "continuar com as suas vidas como agora" após a saída da UE.

O ministro afirmou que espera que as negociações “essenciais” sobre a futura saída do Reino Unido da União Europeia terminem a 19 de março de 2019, uma vez que seria um erro permitir que estas se prolongassem.