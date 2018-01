Portugal com o quarto maior excedente orçamental da Zona Euro

Portugal foi o país da Zona Euro que mais melhorou as contas públicas entre o segundo e terceiro trimestre do ano passado, revelam os dados do Eurostat.

O excedente orçamental de 1,5% do produto interno bruto (PIB) apurado entre julho e setembro do ano passado em Portugal só foi superado no Luxemburgo (2,4%), Alemanha (2,5%) e Malta (4,2%).

O resultado compara também de forma bastante favorável com a média da Zona Euro, onde foi apurado um défice orçamental de 0,3% do PIB, ainda assim melhor do que o défice de 1% do PIB no segundo trimestre.

Os dados do Eurostat mostram também que Portugal foi o país da Zona Euro onde as contas públicas melhoraram de forma mais substancial entre o segundo e o terceiro trimestre (2,8 pontos percentuais). No segundo trimestre Portugal tinha um défice orçamental de 1,4% do PIB.