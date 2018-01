Governo aprova quatro centrais da EDP Renováveis

O governo deu luz verde à construção de uma central eólica da EDP Renováveis que vai ter direito a preços garantidos de venda de energia. O Executivo justifica a decisão pelo facto das 4 centrais terem sido aprovadas em concursos realizados há uma década.

O Parque Eólico da Penacova tinha sido autorizado em 2008, mas estava parado desde então. Vai ter uma potência de 50 megawatts (MW), com o investimento potencial a atingir os 60 milhões de euros.

Das outras centrais da EDP Renováveis com tarifas garantidas, uma fica localizada no concelho de Tarouca e duas no concelho da Batalha.



Além destas centrais com preços garantidos, o governo já aprovou mais de duas dezenas de centrais solares sem direito a tarifas subsidiadas.