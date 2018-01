“Portugal é um ótimo exemplo de transformação da Economia”

A presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde esteve, esta quarta-feira, reunida com António Costa e Mário Centeno, em Davos. Não faltaram elogios aos progressos nacionais da economia portuguesa.

Após o encontro com o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, em Davos, Christine Lagarde, não deixou os elogios aos progressos da economia portuguesa de parte, tendo mesmo encorajado o governo a continuar com as estratégias que tem vindo a exercer.

“Portugal é um ótimo exemplo de um país, que assumiu o compromisso de transformar a economia e está agora a colher os benefícios na forma de crescimento renovado, desemprego decrescente, acesso ao mercado sustentável e capacidade de reembolsas o empréstimo do FMI antes da data”, declarou a presidente do FMI.

“Encorajo-os a continuarem neste caminho positivo para Portugal”, afirmou ainda, aproveitando também a ocasião para parabenizar “o ministro das Finanças Mário Centeno pela eleição para presidente do Eurogrupo”.

António Costa, Mário Centeno e Christine Lagarde estão em Davos, a participar no 48º Encontro Anual do Fórum Económico Mundial.

Além dos elogios feitos a Portugal, o ministro das Finanças, Mário Centeno, aproveitou ainda para anunciar que Portugal vai, esta quarta-feira, terminar de reembolsar a parte mais cara do empréstimo do FMI. “Isto significa uma poupança direta em juros para os contribuintes de 400 milhões de euros, dá um sinal forte ao mercado e melhora a sustentabilidade da dívida”, escreveu Centeno no Twitter.

Today #Portugal is repaying early the most expensive part of its #IMF loan. It means direct interest savings of around €400 m to taxpayers, sends strong market signals & improves debt sustainblty. Good news for Portugal & €area. I discussed it w/ @IMFNews MD Lagarde in @davos — Mário Centeno (@mariofcenteno) January 24, 2018