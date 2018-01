Centeno diz que exportações nacionais atingiram 42% do PIB em 2017

O ministro das Finanças afirmou ontem que as exportações portuguesas atingiram 42% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, indicador que considerou um sinal da resiliência da economia nacional face a uma evolução na política monetária europeia. A informação foi avançada por Mário Centeno no Fórum Económico Mundial, em Davos.

Mário Centeno acentuou que as exportações portuguesas, ao longo do último ano, "cresceram muito mais do que o comércio internacional, o que significa que há uma base de sustentabilidade forte da evolução económico-financeira nacional".

"Isso permitirá enfrentar melhor os desafios futuros, incluindo os da política monetária", sustentou o ministro das Finanças.